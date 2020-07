Clamoroso Radrizzani (pres. Leeds): “Ho provato ad ingaggiare Conte per tornare in Premier League!”. La risposta

Clamoroso retroscena rivelato da ‎Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ai microfoni di Sky. Il patron del club inglese, infatti, ha svelato di aver provato a portare sulla sua panchina Antonio Conte, convinto che avrebbe potuto sopperire ai limiti della rosa grazie alle sue doti umane e alle sue capacità lavorative. Ecco cosa ha raccontato.

“Ad Antonio Conte, durante un pranzo, feci una mezza battuta anche un po’ seria, offrendogli un super bonus in caso di approdo in Premier League. Ero convinto che il suo carisma ed il modo ossessivo di lavorare avrebbero equilibrato alcune lacune tecniche della rosa. Antonio però in quel momento era impegnato ed inoltre credo abbia l’obiettivo di stare in club più importanti. Di conseguenza non se ne fece niente”, ha dichiarato Radrizzani.

Infine, ecco le sue parole sui possibili colpi Ibrahimovic e Cavani: “Ibra è sicuramente un calciatore difficile da raggiungere. Ci abbiamo provato a gennaio, ma poi ha scelto di tornare al Milan. L’idea quindi svanì ed ora credo sia troppo tardi ormai. Cavani è un giocatore che ha qualità tecniche e fisiche, si potrebbe adattare alla Premier League, però non ne ho parlato con Bielsa. Sicuramente, ci abbiamo pensato. So che è ancora svincolato, non ha ancora firmato con l’Atletico Madrid come si dice in giro. Quindi, vedremo”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<