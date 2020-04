Clamoroso Sanchez, il Sun: “Solskjaer non lo rivuole, si aggregherà alle giovanili!”

Si prospetta un epilogo tutt’altro che felice nella stagione di Alexis Sanchez. Dopo aver fatto intravedere qualche lampo, il cileno si è infortunato alla caviglia. Costretto ad andare sotto i ferri, è stato indisponibile per circa tre mesi, oltre ai quali ha avuto poi bisogno di qualche altra settimana per ritornare in piena forma. La verità, però, è che all’Inter non ha mai convinto al 100%, tanto che la società, alla luce anche dell’onerosissimo ingaggio, ha deciso di non riscattarlo.

Al termine del prestito, quindi, il Niño Maravilla tornerà a Manchester, dove però non ci sarà esattamente un ambiente pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, infatti, avrebbe già fatto sapere a più riprese di non essere interessato a reinserirlo nelle rotazioni del suo United. Addirittura, secondo quanto scrive il Sun in Inghilterra, Sanchez potrebbe ritrovarsi ad essere costretto ad aggregarsi alle giovanili, allenandosi con la Primavera poiché respinto dalla prima squadra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!