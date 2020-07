Classifica post lockdown, l’Inter supera la Juventus di tre lunghezze. Sono 17 punti in 8 gare

Con la convincente vittoria contro la Spal, i nerazzurri si portano al secondo posto in classifica a sei lunghezze dalla Juventus. La qualificazione aritmetica in Champions League è ormai ad un passo e ora l’Inter spera in qualche passo falso dei bianconeri per mantenere vivo il sogno Scudetto. Prima del lockdown la quadra di Antonio Conte occupava la terza posizione, con 54 punti in 25 gare e davanti aveva anche la Lazio. Il Corriere dello Sport riporta un dato molto interessante, che mette a paragone il cammino dei nerazzurri prima e dopo lo scoppio della pandemia.

Da quando si è tornati sui campi da gioco, infatti, la Benamata ha disputato otto gare, ottenendo 17 punti. Se si considera la classifica post Covid-19, l’Inter occuperebbe sempre la terza posizione e avrebbe ben tre punti di vantaggio sulla Juventus. La media punti della squadra di Conte è rimasta pressoché indifferente, prima era di 2,2 a partita ed ora è di 2,1. Il dato interessante è che a guidare la classifica post lockdown c’è l’Atalanta e al secondo posto il Milan.

