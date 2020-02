Classifica stipendi: Hazard il calciatore belga più pagato. Solo quinto Lukaku

La crescita esponenziale del Belgio dal punto di vista delle Nazionali è sotto gli occhi di tutti. Merito di un movimento che continua a compiere passi in avanti e di una lunga lista di calciatori che, solo negli ultimi anni, sono riusciti ad indossare le maglie più importanti del panorama calcistico europeo.

Secondo quanto riportato da Le Soir, in cima all’elenco dei calciatori più pagati c’è la stella del Real Madrid Eden Hazard. 1,94 milioni lordi al mese per l’ex Chelsea, in cima al podio davanti a Fellaini, ex Manchester United ed oggi allo Shandong Luneng, con 1,68 milioni e al talento del Manchester City Kevin De Bruyne, terzo con 1,3 milioni. Al quinto posto anche l’interista Romelu Lukaku con 1,06 milioni di euro lordi al mese alle spalle dell’altro asso del Real Madrid Thibaut Courtois, quarto con 1,12 milioni di euro. Nel dettaglio, la classifica completa pubblicata da Le Soir.

La classifica:

1. Eden Hazard (Real Madrid): 1,94 milioni di euro

2. Marouane Fellaini (Shandong Luneng): 1,68 milioni di euro 3. Kevin De Bruyne (Manchester City): 1,3 milioni di euro 4. Thibaut Courtois (Real Madrid): 1,12 milioni di euro 5. Romelu Lukaku (Inter): 1,06 milioni di euro 6. Moussa Dembélé (R&S di Guangzhou): 960.000 € 7. Yannick Carrasco (Dalian Yifang): € 800.000 8. Toby Alderweireld (Tottenham): € 700.000 9. Dries Mertens (Napoli): 580.000 € 10. Axel Witsel (Dortmund): 580.000 €



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!