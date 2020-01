Clima derby per Cutrone: “Con l’Inter in Coppa Italia sarà una sfida emozionante”

Sfida dal sapore di derby in Coppa Italia per Patrick Cutrone. L’attaccante della Fiorentina, con un lungo passato al Milan tra giovanili e prima squadra, anticipa il match di coppa contro i nerazzurri. Protagonista in maglia Viola da poche settimane, l’ex Wolverhampton ha già conquistato gli applausi dei suoi tifosi ed è pronto ad una nuova vita in Italia.

“Quella contro l’Inter sarà una sfida piena di emozioni, in particolare per me che sono cresciuto nel Milan. Prima di quel match però dobbiamo pensare alla partita di sabato in campionato contro il Genoa che si preannuncia già importante”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina, concesse al sito ufficiale del club. Di nuovo l’Inter sulla strada di Cutrone: il suo derby personale arriva in Coppa Italia.

