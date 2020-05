Club più ricchi al mondo: Manchester City in vetta, Inter fuori dalla top ten

Il noto sito Transfermarkt ha rilasciato una classifica sul valore dei club piazzando l’Inter al 14° posto con 553 milioni. Ai primi posti comandano gli sceicchi del Manchester City con un valore di ben 1 miliardo di euro. A seguire figurano Liverpool, Real Madrid e Barcellona.

Per trovare la prima italiana bisogna scendere fino alla posizione numero 11 in cui compare la Juventus, fuori dalla top ten mondiale e dietro a club come Tottenham e Atletico Madrid. Tra i bianconeri e l’Inter figurano il Borussia Dortmund e l’Arsenal, mentre l’altra unica compagine italiana tra le prime venti è il Napoli, proprio appena dietro ai nerazzurri.

A livello di campionati domina la Premier League con 8 squadre tra le prime venti più ricche al mondo, mentre solo la Francia si posiziona dietro alla Serie A con il solo Paris Saint-Germain a rappresentare i club della Ligue 1.

