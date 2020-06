CM.com – Conte ha trovato il suo insostituibile: Nicolò Barella

Per tenere il passo di Juventus e Lazio l’Inter dovrà accelerare, e soprattutto tutta la squadra dovrà dare il proprio contibuto. Titolari e riserve avranno un ruolo fondamentale visto il fitto calendario dei prossimi due mesi ed Antonio Conte dovrà essere bravo a far ruotare tutti.

Come riporta Calciomercato.com però c’è un insostituibile nella rosa nerazzurra, ed è Nicolò Barella. “Spesso e volentieri il termine equilibratoreè stato iper-utilizzato e forse anche abusato nel corso degli ultimi anni. Eppureper questa versione 2.0 dell’Inter e per Barella in particolare calza incredibilmente a pennello, – analizza il portale – il calo che la squadra ha nella ripresa che coincide, e non è un caso, con il calo fisiologico di Barella”.

Secondo i dati raccolti infatti nel primo tempo il ritmo tenuto dall’ex Cagliari è stato incredibile e tutta la squadra ne ha risentito: “Finché la condizione di Barella ha retto tutta l’Inter ha trovato facilità di corsa e spazi per far male“, conclude.



