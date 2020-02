CM.com – Fedeltà e lavoro: Ausilio rinnova e programma il mercato per l’estate

Andrà avanti ancora per qualche anno il lavoro di direttore sportivo di Piero Ausilio all’Inter. Innanzitutto perché la società nerazzurra è soddisfatta per quanto fatto in questi anni dal dirigente, costretto inizialmente ad operare in ristrettezze, ma riuscendo insieme a tutto il team a far rientrare il club nei paletti del fair play finanziario grazie ad ottime operazioni. Ma non basta, perché ci sono altri ingredienti che hanno convinto Zhang a puntare ancora una volta sul ds nerazzurro.

La fedeltà ed il lavoro che ha sempre profuso nel progetto, ad esempio. Soprattutto quando nel 2016 – come ricordato da calciomercato.com – la nuova proprietà del Milan lo avvicinò, ricevendo in cambio un secco no. Ma anche perché la sinergia con l’amministratore delegato Beppe Marotta si è rivelata vincente sin dal primo giorno. E infine, tra riscatti e possibili colpi, Zhang ha già affidato al ds le strategie per il mercato futuro, contando pienamente sul suo rinnovo fino al 2022.

