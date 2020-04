CM.com – Giroud, ora il Chelsea lo considera incedibile: club pronto a violare la policy aziendale per trattenerlo

Il calcio giocato è fermo ma il mercato è sempre in movimento. Le squadre si guardano intorno e cominciano a preparare le prime mosse per l’estate. In casa nerazzurra, uno dei nomi che tiene banco è quello di Oliver Giroud. L’attaccante francese del Chelsea era ad un passo dall’arrivo a Milano durante il mercato invernale, colpo che è sfumato solamente nelle ultime ore della sessione.

Nelle ultime settimane i dirigenti nerazzurri hanno cercato di riallacciare i rapporti con il club inglese e l’entourage del giocatore per arrivare ad un accordo per questa estate. Come riporta però calciomercato.com, ora il Chelsea lo considera incedibile. L’attaccante è in scadenza, ma i dirigenti dei Blues sono convinti sia ancora utile in rosa e sono pronti a violare la policy aziendale di non proporre contratti lunghi a giocatori ultra-30enni.

