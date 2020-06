Collovati: “Campionato? Mi aspetto delle sorprese e un ritorno dell’Inter”

Intervistato nel corso del programma ‘Taca La Marca‘, l’ex difensore dell’Inter e oggi opinionista sia radiofonico che televisivo Fulvio Collovati, ha ricordato il grande Mario Corso, suo ex allenatore scomparso pochi giorni fa. Collovati, inoltre, ha parlato della ripartenza del campionato e delle tantissime incognite che accompagnano una situazione del tutto inedita che, a suo giudizio, potrebbe favorire il ritorno ai vertici dell’Inter in classifica.

Le sue dichiarazioni: “Corso? È stato il mio allenatore ai tempi dell’Inter nel 1984. Era un personaggio molto vicino ai giocatori e di grandissimo spessore, sono dispiaciuto per la sua scomparsa. Ripresa del calcio? In queste prime partite di Coppa Italia la condizione fisica è stata determinante. Il Napoli ha meritato la vittoria. In generale ci potrebbero essere delle sorprese ed anche un ritorno dell’Inter. La pandemia ha annullato tutte le differenze, abbiamo visto una Juventus irriconoscibile, che fatica e vedremo se queste difficoltà continueranno”.

