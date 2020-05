Collovati: “Non mi rendo conto come non sia riuscito a vincere all’Inter. Mi convinse Mazzola a venire, ma il ritorno a San Siro…”

Si beccò parecchie offese da parte della tifoseria del Milan, Fulvio Collovati, per quel trasferimento all’Inter nel 1982. L’ex difensore, intervistato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ricorda perfettamente la chiamata di Sandro Mazzola che lo convinse ad accettare la proposta nerazzurra. Dopo il trasferimento, però, il ritorno in campo a San Siro nel derby contro il Milan fu particolarmente complicato dal punto di vista ambientale. Queste le parole di Collovati:

La scelta di andare all’Inter non fu ripagata nelle vittorie…

“Non mi rendo ancora conto come non sia riuscito a vincere con l’Inter. Davanti eravamo fortissimi, dietro avevamo la difesa della Nazionale. Siamo sempre arrivati lì per vincere senza mai riuscirci. Evidentemente qualcosa a livello di cattiveria, di motivazioni ci è mancato. Se si parla di rimpianti il mio è quello di non aver vinto con l’Inter sapendo di avere una squadra fortissima…”

Dal Milan all’Inter. Un passaggio che fu molto chiacchierato…

“I motivi li ho spiegati tante volte… C’era la Nazionale, rischiavo di perderla. C’era la mia voglia di restare a Milano, la città dove sono cresciuto, dove c’era la mia famiglia. Sapevo a cosa andavo incontro, non con i tifosi dell’Inter ma con quelli del Milan. E così è stato…”

Fu facile dire sì all’Inter?

“Per niente. Ci pensai una notte. Ero ad Alassio, mi arriva una chiamata dalla cabina telefonica dell’albergo. Era Sandro Mazzola e mi chiede: Te la senti di venire all’Inter, me lo ripetè tre volte. Gli chiesi un po’ di tempo per pensarci… Poi gli dissi ok, sono pronto”.

Come fu il primo derby con la maglia dell’Inter

“Salire quelle scale, entrare a San Siro con 80mila persone che ti urlano contro qualsiasi cosa non è stato semplice. Devo essere sincero che ero molto teso…”

