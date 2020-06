Collovati: “L’Inter è una squadra giovane che ha trovato stabilità. Scudetto? E’ in piena corsa”

Fulvio Collovati ha parlato della situazione del calcio italiano. Raggiunto dai microfoni di CalcioStyle.it, ha fornito il suo punto di vista sulla lotta scudetto, definendola una corsa a tre. Soddisfatto per la ripresa del campionato, il campione del mondo la nazionale italiana nel 1982 ha espresso un giudizio sull’Inter, in particolare su cosa manca per arrivare al top in Italia e non solo.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Era inevitabile ripartire. Dopo che anche altre nazioni, come la Germania, hanno deciso di riprendere a giocare, credo che l’Italia non poteva fare diversamente. È chiaro che, con tutte quelle restrizioni, dobbiamo abituarci a un calcio un po’ diverso. Penso, però, che sia meglio guardare una partita di calcio, anche a porte chiuse, che non vederla affatto”.

LOTTA SCUDETTO – “Credo che nella corsa scudetto rientrino ancora le prime tre: Juventus, Lazio e Inter. I nerazzurri devono recuperare una partita con la Sampdoria e qualora dovessero vincere accorcerebbero di molto le distanze. Mancano ancora molte gare alla chiusura del campionato e, dato che non sappiamo come torneranno in campo le squadre, secondo me la corsa scudetto è apertissima e le prime tre sono tutte in lizza”.

COSA MANCA ALL’INTER – “All’Inter manca un po’ d’esperienza, perché è una squadra giovane così come lo è la stessa società. Prima la situazione in casa nerazzurra era molto delicata, oggi invece si è trovata una stabilità avendo inserito gli uomini giusti al posto giusto. La società è importante così come lo sono i dirigenti e lo stesso allenatore. Detto ciò, credo che nei prossimi anni sarà la diretta concorrente della Juventus“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!