Collovati si sbilancia: “Fantamercato Icardi al Milan? Tutt’altro, penso sia possibile. Ma c’è da riflettere sulla situazione attuale del calcio”

Se da un lato l’emergenza legata al coronavirus ha per forza di cose portato allo stop dei campionati, dall’altro continuano i discorsi legati agli aspetti più di campo, come ad esempio il calciomercato. A tal proposito, un argomento sicuramente molto dibattuto è quello relativo al futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter Mauro Icardi e, per la precisione, il possibile riscatto da parte del Paris Saint Germain. Di una possibile diversa destinazione per l’attaccante argentino ha parlato, intervistato da SportMediaset, Fulvio Collovati, che ha espresso il proprio pensiero sulle possibilità di vedere Icardi in maglia Milan. Queste le sue parole:

“Icardi al Milan un sogno possibile o solo fantamercato? Penso sia possibile, per quale motivo deve essere un fantamercato. L’unica cosa che mi fa un po’ riflettere è che siamo in tempi di carestia e che il calcio si debba ridimensionare e non possa più permettersi cifre astronomiche. Mi auguro ci sia un mercato fatto di scambi e opportunità e quella di Icardi potrebbe essere un’opportunità“

