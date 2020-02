Colombo: “Essere all’Inter è un onore. Siamo una squadra giovane: speriamo di conquistare grandi risultati”

Intervistata dai microfoni di Inter TV, la calciatrice nerazzurra Sofia Colombo ha raccontato le sue sensazioni in merito alla prima metà di stagione dell’Inter Women, parlando anche dei suoi traguardi personali e di un gruppo che si sta dimostrando sempre più unito.

SERIE A – “La stagione in Serie A sta andando abbastanza bene. Siamo partite un po’ così ma è normale, siamo una squadra nuova, giovane e con tanti nuovi innesti. Ultimamente sta andando molto bene secondo me, ci stiamo conoscendo tutte, sappiamo chi preferisce ricever palla in un modo piuttosto che in un altro e speriamo di continuare su questa strada, conquistando risultati positivi”

INTER WOMEN – “Per me è un onore essere in questa squadra: spero di imparare molto dalle mie compagne più esperte, apprendendo ogni minimo dettaglio in modo da arricchire il mio bagaglio personale”

PINK BARI – “All’andata è stata una battaglia vera e propria e credo che anche al ritorno sarà così. Ci prepariamo come tutte le partite perché sono tutte importanti, speriamo di fare risultato”

NAZIONALE UNDER 19 – “Essere il capitano vuol dire sicuramente cercare di dare sempre il massimo per tenere alto il morale e dare sempre l’esempio. Al torneo di La Manga giocheremo contro tre grandi squadre: abbiamo sensazioni positive in vista dell’Europeo e mi auguro il meglio anche durante questo torneo”