Colonnese: “5 maggio? L’errore di Gresko ha inciso molto. L’Inter meritava il campionato”

Anche se per molti tifosi nerazzurri il 5 maggio vuol dire innanzitutto vittoria della Coppa Italia nel 2010 che diede il via alla cavalcata verso lo storico Triplete, resta comunque aperta dopo 18 anni la ferita per la sconfitta con la Lazio nel 2002 che valse alla Juventus la vittoria del campionato. Come confessato dall’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese, che in quella partita indossava però la maglia biancoceleste, i nerazzurri avrebbero meritato il successo dopo essere stati in testa per buona parte del campionato. Ecco i ricordi di quella partita dell’ex calciatore ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

5 MAGGIO – “Ricordo che l’atmosfera era bellissima e quasi tutto lo stadio era nerazzurro. Esiste tra le due tifoserie un gemellaggio che dura da tanti anni però poi le gare vanno giocate sul campo e la Lazio era una squadra molto forte, ha giocato la partita e l’ha vinta. L’Inter forse era convinta di trovare un avversario un po’ meno agguerrito ma non è stato così. Credo che abbia inciso molto anche l’episodio che vide come protagonista negativo Gresko e che consentì a Poborski di realizzare il 2-2. Se l’Inter avesse chiuso il primo tempo sul 2-1 forse le cose sarebbero andate diversamente. E invece la partita poi girò dalla parte della Lazio. Le lacrime di Ronaldo in panchina? Fu un campionato in cui l’Inter era stata in testa quasi dall’inizio alla fine e quindi vedere la delusione e la tristezza di Ronaldo e dei suoi compagni mi è dispiaciuto molto, però il calcio è questo e a volte sa essere terribile”.

CAMPIONATO – “La sensazione è che si voglia tornare a giocare, il virus forse sta regredendo ma molto dipenderà dai prossimi giorni. Sarebbe importante per tutto l’ambiente, darebbe un po’ di gioia in un momento così particolare. Per la A credo sia possibile il trasferimento al centro sud per chiudere il campionato, è uno sforzo che possono fare. I timori ci sono, ma la A ha controlli eccezionali e mi fido anche dell’Assocalciatori. Se pensano di tornare a giocare è perché sanno che verrà tutelata la salute dei giocatori”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!