Colonnese a InterTv: “L’Inter non è inferiore a nessuno ora: lo Scudetto è una possibilità concreta”

Francesco ‘Ciccio’ Colonnese, ex difensore dell’Inter di Ronaldo, ha parlato ai microfoni di InterTv della squadra di Antonio Conte alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Sassuolo. Colonnese si è detto molto entusiasta e felice per la vittoria riportata contro la Sampdoria, anche se coi neroverdi non si potrà abbassare la guardia, visti anche i brividi della gara di andata.

Colonnese ha dichiarato: “Quella nel recupero con la Sampdoria è stata una vittoria fondamentale, era necessario rimettere in sesto la classifica e riprendere morale. La squadra di Conte ha fatto un grande campionato, ha avuto continuità. Solo negli scontri diretti con la Juventus è mancata, perciò era giusto che la distanza tra le due fossero solo quei 6 punti derivati dalle due sfide”.

L’ex nerazzurro, riguardo la sfida contro il Sassuolo, ha dichiarato: “L’Inter potrà sfruttare le lacune difensive degli emiliani che, come evidenziato nella partita contro l’Atalanta, sono parecchie. Tuttavia non si dovrà sottovalutare la squadra di De Zerbi, che è molto propositiva e pericolosa davanti, seppure con una retroguardia non eccelsa. Dopo la sosta per il Covid i valori sono stravolti, tutto può succedere e l’Inter non si può permettere passi falsi: servirà mantenere alta la concentrazione e il livello di guardia”.

Sulla lotta Scudetto, Colonnese ha poi concluso: “Tolta la flessione di gennaio, i nerazzurri hanno fatto un grandissimo campionato. Il calendario ora è quasi tutto in discesa, almeno sulla carta, e puntare allo Scudetto per me non è utopia. La Juve non è in forma e la Lazio è piuttosto vicina, tutto è ancora in bilico. Il gioco dell’Inter ora è da grande, all’altezza della vetta della classifica. Può e deve lottare fino alla fine”.



