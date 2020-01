Colonnese avvicina Politano al Napoli: “Sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Gattuso”

Da sempre vicino al mondo nerazzurro, non solo per i suoi trascorsi da calciatore, Francesco Colonnese ha parlato di mercato soprattutto in uscita per la Beneamata. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex difensore interista ha descritto le chances di addio di Politano. Una soluzione in cima alle possibili alternative: la pista che porta in direzione Napoli. “Per il modo di giocare di Gattuso – ha dichiarato Colonnese – Politano sarebbe un acquisto importante. Una mossa perfetta per gli azzurri: nel 4-3-3 va a mille, sarebbe un’ottima operazione per il Napoli, io la farei subito”.

Pista partenopea dunque per Politano, con Inter e Napoli impegnate proprio lunedì nel match di campionato. Partita che Colonnese ha fotografato così, soprattutto dopo la sfida di Serie A degli azzurri contro il Sassuolo: “Il Napoli ha preso un brodino con la vittoria contro i partenopei. Con l’Inter dovrà far capire se sia ancora piena di problemi o se li stia superando. I nerazzurri hanno il morale a mille: non sarà facile”. Gara ricca di adrenalina quella del San Paolo, con la Beneamata che non vince in casa degli azzurri dal 1997.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!