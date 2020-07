Colonnese: ” Bisogna lavorare di più e non parlare. Non vorrei che le frizioni nascano perché…”

Con il campionato che sta volgendo verso la conclusione, è tempo di tirare le somme di ciò che è stato. Quello dell‘Inter, ad esempio, è da considerarsi un campionato positivo o negativo? A questo amletico quesito ha provato a rispondere Francesco Colonnese. L’ex difensore nerazzurro ha così parlato ai microfoni di TMW Radio. “I primi mesi abbiamo detto che Conte ha fatto un lavoro spettacolare. Bisognerebbe arrivare a fine anno, c’è un’Europa League da portare a casa. L’Inter non era partita per vincere il campionato”.

IL FATAL GIRONE DI RITORNO – Come successo nelle scorse stagioni, al giro di boa qualcosa nei meccanismi nerazzurri si è inceppato: “Da gennaio è crollata, serve non parlare più e lavorare. Poi a fine anno si faranno le valutazioni. Qualcosa all’interno si è rotto, non c’è chiarezza. Le polemiche peggiorano la situazione e non serve a niente. Se si continua così, va tutto a rotoli”.

FUTURO INCERTO – Dopo il pareggio (2-2) di ieri sera contro il Verona, le voci di un possibile addio anzitempo di Conte hanno iniziato a prendere piede: “Gli ultimi risultati negativi hanno portato qualcuno ad affermare che anche la posizione di Conte sia in pericolo in vista della prossima stagione. Il mercato dell’Inter è stato importante, non so se riuscirà a farlo il prossimo anno. Non so come andrà. Non vorrei che certe esternazioni sono figlie del fatto che l’Inter non vuole spendere tanti soldi“, ha concluso Colonnese.

