Colonnese: “Conte-stampa? Bisogna abbassare i toni, la lettera era offensiva. Vi dico di cosa dovremmo parlare”

La notizia di giornata è che Salvo24 – l’autore della lettera offensiva nei confronti di Conte, pubblicata dal Corriere dello Sport – esiste, e in realtà si chiama (attenzione) Salvo2410, il quale oggi è stato intervistato dal medesimo giornale che, qualche giorno fa, ne aveva pubblicato la lettera. Nel frattempo si attende di capire come voglia procedere il tecnico nerazzurro: se, cioè, gli avvocati di Antonio Conte vogliano sporgere – o abbiano già sporto – querela nei confronti del lettore e dello stesso quotidiano. In sottofondo, il dibattito non dà sentore di volersi arrestare.

Anzi. Della faccenda della lettera su Conte si è espresso anche Francesco Colonnese, ex giocatore dell’Inter, intervistato da TMW Radio durante la puntata di Maracanà di questo pomeriggio: “Bisogna abbassare i toni – ha affermato Colonnese – Sono situazioni difficili. Esasperare certe situazioni non fa bene. La verità sta sempre nel mezzo, questa lettera è stata offensiva. Si deve parlare di calcio, qui in Italia si esasperano i toni parlando non di calcio. Non si parla più di aspetti tecnici. Vorrei che si giudicasse parlando delle questioni di campo, non di altro”.

