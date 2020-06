Colonnese su Lautaro: “Ieri irriconoscibile, ok le voci di mercato, ma un campione deve saper reggere la pressione”

Francesco ‘Ciccio’ Colonnese è stato un difensore importante sia per l’Inter che per il Napoli, protagonista di annate al fianco di campioni del calibro di Ronaldo o Zamorano. L’ex calciatore, doppio ex della seminfinale giocatasi ieri al San Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del match che ha visto i nerazzurri salutare la Coppa Italia.

Colonnese ha dichiarato: “Il Napoli. va detto, non ha rubato nulla. L’Inter ha fatto la partita si, ha avuto più occasioni, ma ha commesso un errore madornale in difesa, quasi dilettantistico, e ne ha pagate le conseguenze. Il verdetto finale è giusto secondo me, Gattuso ha fatto un grande lavoro con la sua squadra”.

“Conte fa bene a vedere il bicchiere mezzo pieno, i tifosi vedono solo il risultato, ma il tecnico deve analizzare la prestazione ed è stata positiva. L’attacco è stato inesistente, ma Eriksen sta trovando il proprio ruolo ed è un tassello molto importante. Certo se prendi goal così, devi rivedere le tue ambizioni da grande squadra”.

Colonnese ha poi concluso: “Questo sicuramente non è il vero Lautaro, ieri è stato irriconoscibile. Però prima della sosta era lodato da tutti, bisogna trovare un equilibrio nel dare i giudizi prima di crocifiggere qualcuno. Certo le voci di mercato influiranno e un vero campione o aspirante tale deve essere in grado di reggere tale pressione senza battere ciglio. Tuttavia era anche la prima partita dopo 3 mesi e nessuno ha regalato prestazioni sensazionali”.

