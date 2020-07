Colonnese sulla stagione di Conte: “Io vedo il bicchiere mezzo pieno, la differenza la farà la posizione finale in campionato”

L’ex difensore nerazzurro Francesco “Ciccio” Colonnese, ha parlato alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ di Radio24 della situazione nerazzurra dopo la vittoria contro il Genoa ottenuta ieri.

Colonnese ha dichiarato: “Credo non sia mai stato in dubbio che l’Inter potesse fare un buon campionato, la reputo una squadra forte. La dirigenza sapeva si potesse arrivare nelle primissime posizioni e la conferma della qualificazione in Champions è un ottimo traguardo. Conte è sembrato nervoso nelle ultime settimane per i punti persi, tuttavia ora mi sembra più sereno, penso ci siano stati dei chiarimenti e delle rassicurazioni della società”.

“Per me il bicchiere è mezzo pieno, nonostante i passi falsi con Sassuolo e Bologna. Contro Roma e Fiorentina, nonostante i pareggi, ho visto buone prestazioni, in cui si è raccolto meno di quanto seminato. Ora servirà vincere contro Napoli e Atalanta per trovare la fiducia necessaria a fare bene in Europa League contro il Getafe. Le valutazioni finali sulla stagione passeranno dalla posizione finale in campionato, nonostante i pochi punti di distanza: da secondo a quarto cambierà molto”.

