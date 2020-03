Comitato Cittadini San Siro: “Nuovo stadio? Bisogna tutelare l’ambiente”

Il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan sembra non trovare pace, nonostante non sia ancora stato smossa una sola pietra. Il Comitato dei Cittadini di San Siro ha infatti deciso di tornare a far sentire la propria voce sulla questione stadio.

Dalle pagine di Libero infatti si legge: “In questi giorni, con il supporto dell’avvocato Veronica Dini, abbiamo preparato un documento che è stato inviato al Comune, con il quale si pongono alcune questioni, legate principalmente all’aumento del carico urbanistico e delle emissioni inquinanti. Esiste la possibilità di un grave rischio per la salute dei residenti”.

Il comunicato termina poi così: “Oltre al possibile impatto sulla salute degli abitanti, bisogna anche tenere presente che con il nuovo progetto stadio verrebbe cancellata un’area verde di oltre 5 ettari con il taglio di oltre cento alberi ad alto fusto. Per la Maura addirittura si stima una perdita di oltre 60 ettari di verde”.