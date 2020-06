Fiorentina, Commisso non molla su Chiesa: “Parte solo alle nostre condizioni”. Poi parla di Castrovilli

Rocco dice che i prezzi li fa lui, ma la verità è che – nella prossima sessione di mercato come non mai – i prezzi li farà il mercato: normale conseguenza per un sistema-calcio che negli ultimi mesi è rimasto graniticamente bloccato. Dipenderà da quanto l’Inter e la Juventus vorranno spendere – hanno già cominciato a chiedere gli sconticini – e da quanto bisogno avrà la Fiorentina di vendere calciatori: il nome è ovviamente quello di Federico Chiesa, oggetto del desiderio di bianconeri e nerazzurri, e di cui Commisso ha parlato in una conferenza stampa indetta per l’anniversario di presidenza della società viola.

“I ragazzi devono rimanere concentrati per queste ultime 12 partite. Ho già ribadito che se Chiesa vuole può andare, basta che paghino la cifra che richiediamo”, ha fatto sapere l’italo-americano. Il quale, poi, ha parlato anche di Gaetano Castrovilli: concedendo, per quest’ultimo, qualcosina di meno: “Per Castrovilli il discorso è diverso: è felice e vuole stare qui a Firenze, come mi ha detto. Basta che non mi deluda… Mi piacerebbe dargli la maglia numero dieci e anche Giancarlo Antognoni sarebbe felice”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!