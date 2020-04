Commisso: “Renzi su Chiesa all’Inter? Deve pensare alla politica, del calcio mi occupo io”

Intervenuto sulle frequenze di TuttiConvocati, il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato le parole di ieri di Matteo Renzi (poi smentite) , in una diretta Instagram con Enrico Mentana, in cui dichiarava di sapere dell’approdo, la prossima estate, di Federico Chiesa all’Inter.

Ecco le sue parole: “Renzi dice che Chiesa va all’Inter? Se non lo so io, come può saperlo lui? E’ un grande tifoso, amico, ma al calcio ci penso io, lui deve pensare alla politica. Ho mantenuto la promessa di tenerlo. In questo mese non l’ho incontrato, non si può trattare al telefono”.

Il presidente Viola ha poi detto la sua sulla situazione Coronavirus in Italia e quella legata alla ripresa della Serie A: “Per il bene del calcio sarebbe bene che questa stagione venga portata a termine e lo spero, ma la salute viene prima del business. Il calcio è bello, ma la povera gente in Italia ha altro nella mente e nel cuore. Ognuno deve fare la propria parte in questa situazione. In 10 mesi abbiamo messo sul tavolo 300 mln di euro e sono soldi miei. Posso andare avanti perchè ho dietro un’azienda come Mediacom, ma non tutti sono nella mia situazione. Forse altri club non potranno andare avanti senza aiuti dal sistema calcio e dal governo e anche con l’aiuto dei giocatori. Ho sempre parlato di infrastrutture, il calcio è un nostro patrimonio, il governo deve capirlo e deve lasciarci fare”.

