Compie 21 anni Alessandro Bastoni, il predestinato già nel cuore dei tifosi

Buon compleanno ad Alessandro Bastoni, il presente e futuro dell’Inter. A soli 21 anni, compiuti proprio quest’oggi, è salito in cima alle gerarchie di Conte, che vede in lui il difensore dai piedi buoni che può impostare l’azione, caratteristica molto rara al giorno d’oggi. In estate poteva andare in prestito, poiché davanti a lui c’era il muro intoccabile formato da Godin, De Vrij e Skriniar, poi però l’allenatore pugliese lo ha inserito pian piano nei suoi undici titolari, fino a diventare una pedina fondamentale al posto di Godin. Classe ’99, ha disputato quest’anno 14 partite e siglato un gol, ma soprattutto ha attirato l’attenzione di vari top club europei, che hanno chiesto informazioni si di lui.

L’Inter è la sua priorità e sarebbe pronto anche un contratto che lo blinderebbe a Milano, raddoppiando il suo ingaggio attuale nel contratto in scadenza nel 2023. E’ sicuramente un elemento prezioso anche per la Nazionale in vista dell’Europeo del 2021 e per gli anni futuri, essendo tra i difensori più promettenti in Europa. La società nerazzurra ha investito una somma importante per lui, circa 31 milioni euro complessivi versati nelle casse dell’Atalanta, ma ora il prezzo del difensore lombardo è sicuramente lievitato.



