Conclusa la riunione della FIGC: il termine di fine stagione passa al 2 agosto

E’ stata una giornata importante oggi per tutto il calcio europeo ed italiano: dopo il comunicato di questo pomeriggio da parte dell’UEFA che ha chiarito le posizioni delle squadre per le Coppe Europee, pochi minuti fa è terminata anche la riunione in FICG con tutte le componenti della Federazione.

Come riporta Calcio&Finanza infatti a breve il presidente Gabriele Gravina dovrebbe estendere – tramite una delibera – il termine di fine stagione 2019/2020 dal 30 giugno al 2 agosto. Questo per agevolare le problematiche sui contratti dei giocatori e dei bilanci in questo periodo di forte emergenza. Come sappiamo infatti il campionato di Serie A è a forte rischio.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!