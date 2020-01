Concorrenza sempre più folta per Giroud: anche l’Aston Villa in corsa per il francese

Non solo Inter sulle tracce di Olivier Giroud. Come riportato infatti da The Athletic e segnalato anche dal Daily Mirror, l’Aston Villa avrebbe inserito l’attaccante francese tra le priorità del prossimo mercato invernale. E’ il centravanti della Francia l’obiettivo di Dean Smith, tecnico dei Lions, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto a scaricare Jonathan Kodjia.

Le recenti prestazioni dell’attaccante dell’Aston Villa, pizzicato in campo con poco impegno secondo alcune fonti inglesi, avrebbero convinto l’allenatore dei Villans all’assalto nei confronti del francese. Non c’è solo il club allenato da Smith tra le concorrenti dell’Inter nella corsa per Giroud. Secondo il Daily Mirror, l’Aston Villa dovrà affrontare anche gli interessi di Crystal Palace e Newcastle, al lavoro per puntellare le proprie rose sfruttando il blackout del centravanti del Chelsea con i Blues.

