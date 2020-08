Condò: “L’addio di Conte sarebbe un autogol clamoroso. L’Inter è molto vicina alla vittoria”

Lasciare una squadra dopo un solo anno trascorso in panchina, con un secondo posto ottenuto in campionato, una semifinale di Coppa Italia e una finale persa in Europa League, sarebbe un atto estremamente azzardato da parte di Antonio Conte. I progressi delle ultime settimane hanno infatti dipinto una squadra in costante crescita con un progetto sportivo finalmente chiaro e vincente. Pertanto, dovranno essere decisamente forti le motivazioni che spingeranno il tecnico a lasciare l’Inter qualora le voci degli ultimi giorni verranno confermate.

Del possibile e inaspettato divorzio ha parlato il famoso giornalista Paolo Condò, intervenuto nel pomeriggio sule frequenze radiofoniche di Tutti Convocati. Questa la sua analisi sui pensieri di Conte: “Un addio all’Inter sarebbe un autogol clamoroso di Conte perché la squadra, adesso, è molto vicina alla vittoria. Andare via significherebbe una grande chance al suo rivale Allegri di diventare il primo a vincere sulle panchine di Juventus, Milan e Inter”.

