Condò: “Conte non sa che farsene di Eriksen. Brozovic ubriaco al pronto soccorso? Per lui, a Milano esce e a Torino non usciva”

Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato della spaccatura che potrebbe essersi venuta a creare tra Antonio Conte e l’Inter dopo le dichiarazioni scottanti del tecnico nerazzurro. Condò, inoltre, ha analizzato anche le mosse di mercato del recente passato della Beneamata.

Ecco, dunque, le parole di Condò: “Conte ha denunciato due Inter: quella che fa capo a Marotta e quella degli spifferi. Brozovic ubriaco al pronto soccorso? A Milano esce e a Torino non usciva. Per me c’entra anche il mercato: ieri Conte ha praticamente detto non vi azzardate più a fare mosse tipo Eriksen, perché non sa cosa farsene. Ieri l’ha fatto entrare al 90′: un’umiliazione, è persecutorio nei confronti del giocatore. È un messaggio alla società”.

Poi, conclude con un parallelismo con Mourinho: “Quella di Conte è una botta potentissima. Non so se voglia la testa di qualcuno in società, nel reparto gestionale, ma è andato all in. Mourinho non ha mai detto mezza parola davanti alla stampa, ma dietro le quinte di interventi contro politiche gestionali ne ha fatti”.

