Condò: “L’Inter ha rallentato: occhio al Ludogorets, anche se la squadra di Conte è superiore”

Dagli studi di Sky Sport ed in occasione del post partita di Champions League, il noto giornalista Paolo Condò ha analizzato l’impegno dell’Inter in Europa League. Appuntamento a questa sera, ore 18.55, per la sfida in casa del Ludogorets campione di Bulgaria.

“L’Inter in questo periodo ha rallentato un po’ – racconta Condò – e di fronte a sé troverà i campioni di Bulgaria. Sono primi in classifica ed i nerazzurri dovranno stare attenti nell’affrontarli, anche se credo che la squadra di Conte sia superiore. Mi fa un po’ strano dire queste cose perché ogni anno parliamo sempre del dover essere ambiziosi in questa competizione, poi però spesso le italiane facendo turnover esagerati danno la sensazione di non puntare molto a questa coppa. L’Inter non ha questo problema perché è già qualificata alla prossima Champions League, mentre alla Roma vorrei ricordare che una vittoria nell’Europa League dà l’accesso diretto alla Champions”. Impegno e coppa da non sottovalutare dunque per i nerazzurri, al debutto stagionale nella seconda competizione europea contro il Ludogorets.

