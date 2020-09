Condò su Eriksen: “È un elefante nella stanza: se non lo si rende protagonista va ceduto”

Il giornalista Paolo Condò ha fatto il punto sulla situazione dell’Inter nei microfoni di Sky Sport, a margine della presentazione dei calendari della Serie A: “Quando parliamo dei nerazzurri dimentichiamo troppo spesso che c’è un’elefante nella stanza che facciamo finta di non vedere: è Eriksen. Si tratta di un calciatore di caratura internazionale che deve diventare protagonista, altrimenti meglio venderlo. Se non lo si fa giocare sarebbe più giusto cederlo per una cifra importante ed incassare un tesoretto che permette di acquistare i profili richiesti da Conte”.

