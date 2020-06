Confronto Conte-squadra dopo Napoli: ribaditi i complimenti, ma c’è da lavorare sul cinismo

La prestazione c’è stata e – probabilmente – è stata una delle migliori uscite da parte dell’Inter dell’intera stagione. Sabato sera al San Paolo al San Paolo hanno dominato in lungo e in largo, prendendo pieno controllo del campo e della partita. Di fronte c’era comunque una squadra di livello assoluto come il Napoli che è riuscito a staccare il pass per la finale di domani sera solo per una disattenzione difensiva da parte degli ospiti.

Come riporta Tuttosport infatti ieri ad Appiano Gentile Antonio Conte ha voluto ribadire i propri complimenti alla squadra dopo quelli pubblici nel post-partita, per poi passare al tasto dolente: il cinismo. L’Inter per recuperare i 9 punti di svantaggio (con una partita in meno) dalla Juventus dovrà sbagliare poco o nulla nelle restanti 13 gare di Serie A e le occasioni sciupate sabato sera potranno risultare fatali. Il mister infatti ha chiesto maggiore attenzione ai particolari, insistendo sulla necessità da parte della squadra di chiudere il match appena possibile.



