GdS – Consiglio di Lega ancora in corso: ipotesi Juventus-Inter domenica sera a porte chiuse

Sono ore molto importanti quelle che stanno accompagnando il consiglio di Lega attualmente in corso. Un consesso dal quale uscirà il verdetto cruciale ai fini dello svolgimento del campionato. Innanzitutto, bisognerà capire se realmente Napoli-Inter – match di ritorno della semifinale di Coppa Italia – verrà rinviata, oppure se vi saranno i margini per consentire lo svolgimento del match a porte chiuse per domani sera.

In ogni caso, tornando al calendario di Serie A, nonostante la forte opposizione dell’Inter, potrebbe essere adottata la scelta di far slittare la 27esima giornata al 13 maggio, recuperando invece le gare che non si sono giocate la scorsa settimana. A questo punto, in virtù della necessità di dover giocare a porte chiuse, stando alle ultime di gazzetta.it Juventus-Inter verrebbe giocata come posticipo della domenica, anticipando di 24 ore il match rispetto alle ipotesi dei giorni scorsi che quotavano soprattutto il lunedì sera, ma a porte aperte.



