GdS – Il consiglio di Dan Peterson: “Conte, un grande allenatore si assume tutte le colpe”

1 Coppa dei Campioni, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e molti altri trofei in bacheca: se non dovessero bastare il suo carisma e le sue competenze, il palmarès di Dan Peterson parla da solo per valutare quanto l’americano possa aver inciso nella storia della pallacanestro italiana, e non. L’ex coach dell’Olimpia Milano, nel suo editoriale sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare un messaggio a Conte: un consiglio, da allenatore ad allenatore.

Peterson, infatti, sottolinea il difetto principale nelle dichiarazioni post-eliminazione contro il Napoli in Coppa Italia: Conte non si è assunto le responsabilità del fallimento, dando via libera agli attacchi senza sosta dei mass media, dalla televisione ai social media. In particolare, Peterson ricorda le sue classiche dichiarazioni al termine di una disfatta per i suoi biancorossi: “Prendetevela con me! Qui a fine cena qualcuno deve pagare il conto. Chi ha sbagliato sono stato io. Nessun altro“.

Infine, lo statunitense ricorda un ulteriore beneficio in questa tattica comunicativa: “Così facendo, disarmi i critici che penseranno “Maledetto Peterson! Volevamo dire che era colpa sua”. Ci ha battuto sul tempo“. Conte, il consiglio del saggio è sempre ben accetto: la prossima volta sarà un’assunzione delle responsabilità dell’intero organico?

