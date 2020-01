Conte, il successo del San Paolo è anche personale: il tecnico taglia il traguardo delle 100 vittorie in A

Messi in riga, i significati dietro la vittoria dell’Inter a Napoli non sono pochi: il primo – ovvio – è quello dei nerazzurri che rimangono ruota a ruota con la Juventus, in attesa di capire chi dei due frenerà più tardi. Il secondo è quello dell’Inter che rompe il tabù San Paolo, vincendo a Napoli oltre ventidue anni dopo l’ultima volta. Il terzo – ultimo ma non ultimo – è anche un successo personale di Antonio Conte, una soddisfazione da togliersi come tappa intermedia tra tante: la vittoria numero 100 per il tecnico salentino in Serie A.

Cento vittorie, cento successi. Ottenuti – ovviamente – in larga parte con la Juventus: la società in cui Antonio Conte, da allenatore, ha militato per più tempo: 83 vittorie in bianconero in 114 gare, incluse quelle in cui il tecnico leccese non scese fisicamente in campo, complice la squalifica per calcioscommesse tra agosto e dicembre del 2012. I restanti 17 successi sono frutto delle 3 vittorie ai tempi dell’Atalanta (2009-2010, rassegnò le dimissioni a gennaio) e, appunto, delle 14 (in 18 partite) con l’Inter. Di cui l’ultima oggi. A Napoli. E Conte, a naso, non ha intenzione di fermarsi.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!