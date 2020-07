CdS – Conte ha messo nel mirino quota 80 punti: non succede dal 2010

Con una Juventus praticamente inarrestabile che continua a non commettere alcun passo falso, riuscire ad accorciare la distanza con il primo posto da qui alla fine del campionato sarà davvero molto complicato. Ad ogni modo, la prima stagione di Antonio Conte all’Inter potrebbe comunque concludersi in maniera positiva qualora la formazione riuscisse ad aggiudicarsi il piazzamento Champions League in largo anticipo, chiudendo il campionato con un numero record di punti nel confronto con gli ultimi anni.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, infatti, a Conte servono altri 16 punti per raggiungere quota 80 punti in classifica. Un risultato che l’Inter non riesce ad avvicinare dalla stagione del Triplete, quando in panchina c’era ancora José Mourinho e quando 82 punti bastavano per la vittoria del titolo finale. Negli anni, la soglia scudetto è aumentata vertiginosamente, ma per la formazione nerazzurra poter raggiungere certe vette sarebbe già una buona base di partenza per gli anni a venire.

