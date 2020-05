Conte rompe gli indugi: ad Appiano per seguire la sua Inter da lontano. La scelta sul tampone…

Antonio Conte non ha resistito. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro si è recato ad Appiano per seguire da lontano la ripresa degli allenamenti dei suoi ragazzi. L’ex Chelsea sarebbe dovuto tornare tra una settimana, dopo essersi sottoposto al tampone ma la tentazione è stata troppo forte. In Lombardia la reperibilità dei tamponi è ancora scarsa, il club ha dovuto fare delle scelte per non gravare sulle strutture regionali sanitaria e per lasciare i tamponi a chi ha ben altre necessità in questo momento delicato.

L’allenatore nerazzurro è rimasto a distanza, ha cercato una postazione per osservatore i lavori dei suoi uomini e si è confrontato con Marotta. Non ci sono stati contatti diretti, settimana prossima è prevista una seconda tornata di tamponi che coinvolgerà anche lui. A quel punto Conte avrà ripreso pieno possesso del suo quartier generale.

