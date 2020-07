Conte alza la voce, la società è pronta ad accontentarlo: tutti allineati verso l’unico obiettivo

La sconfitta di domenica pomeriggio in casa contro il Bologna non ha fatto sicuramente piacere a tutto l’ambiente Inter, a partire dai tifosi fino ad arrivare all’allenatore e alla società. Il post partita infatti è stato molto infuocato con un Antonio Conte infuriato per il risultato negativo. Il tecnico leccese – come riporta La Gazzetta dello Sport – ha alzato la voce ed ha chiesto una squadra per il prossimo anno simile a lui.

La società si è compattata al fianco di Conte ed è pronta ad accontentarlo soprattutto con la finestra di mercato. L’Inter deve tornare ai livelli alti del calcio europeo, ma soprattutto la famiglia Suning ha sete di trofei. Gli obiettivi sono dunque comuni e l’ambiente si è compattato per arrivare di nuovo alla vittoria.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!