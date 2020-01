Conte aspetta i suoi rinforzi: giorni bollenti nel post Coppa Italia per l’Inter

Una coperta ancora troppo corta e che va allungata, soprattutto a centrocampo. Antonio Conte non può dormire sonni tranquilli perché in casa nerazzurra il mercato non è ancora decollato come avrebbe voluto. Ma, secondo il Corriere della Sera, lo farà a breve, visti i passi in avanti degli ultimi giorni nelle trattative relative soprattutto alle big della Premier League.

Dopo la gara di Coppa Italia di domani sera, quando il Cagliari arriverà a San Siro, i nerazzurri dovrebbero sbloccare l’affare Ashley Young con il Manchester United. 2 milioni per convincere i Red Devils a liberare l’esterno, prima di tentare l’affondo per Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. A centrocampo, in questo momento Christian Eriksen è più vicino rispetto ad Arturo Vidal, ma resta da trovare l’accordo con il Tottenham a livello economico. Settimana di progressi per i nerazzurri, in attesa di ricominciare il viaggio della Serie A con un altro spirito e, per la gioia di Conte, con dei volti nuovi in campo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!