TS – Otto uomini per quattro maglie: Conte alle prese con i ballottaggi in vista della Juventus

E’ evidente che tutte le scelte di formazione per giovedì prossimo – quando l’Inter affronterà il Ludogorets a San Siro – saranno condizionate da (e in funzione di) Juventus-Inter del successivo fine settimana, partita che rappresenta il vero snodo per la corsa Scudetto, dopo l’occasione persa dai nerazzurri contro la Lazio. Ed è ovvio che – a dispetto di quanto lui stesso possa affermare – gran parte dei pensieri sono rivolti proprio al derby d’Italia al quale si presenterà con almeno quattro ballottaggi in zone fondamentali di campo. A sottolinearlo, oggi, è Tuttosport.

Il primo è quello più chiacchierato di tutti ed è – beninteso – quello relativo alla porta: Handanovic o Padelli?, è l’annosa questione di queste ore in casa nerazzurra. Posto che il portiere sloveno col Ludogorets non ci sarà (anche in via precauzionale toccherà di nuovo a Padelli), c’è ottimismo per un rientro contro i bianconeri. In caso contrario, toccherà di nuovo all’ex Torino farsi trovare pronto. Altro dilemma riguarda la difesa: confermati Skriniar e de Vrij, l’unico dubbio riguarda il ballottaggio Godin–Bastoni nella linea a tre: Conte li ha spesso alternati, e – tra i due – l’italiano è quello che pare aver avuto, sin qui, il rendimento migliore. Godin, tuttavia, ha dalla sua l’esperienza, aspetto che lo porta momentaneamente in vantaggio.

Gli altri due ballottaggi riguardano la linea mediana. Il primo riguarda la presenza o meno di Eriksen dal primo minuto: è vero che il danese è stato acquistato per fare la differenza nelle partite che contano, ma lo stop al campionato contro la Sampdoria ha privato Conte della possibilità di testarlo sia in un iniziale 3-5-2 che in un 3-4-1-2 come trequartista. Vecino scalda i motori: l’uruguaiano è l’uomo delle grandi occasioni e ha ricucito con Conte dopo le incomprensioni da sessione di mercato. Infine, l’ultimo dubbio riguarda la fascia destra, dove potrebbero agire Candreva o D’Ambrosio: il primo è il titolare dell’ultimo periodo, mentre il secondo potrebbe essergli preferito – come all’andata – per raddoppiare su Ronaldo.

