GdS – Conte si rivolge ai big: anche Brozovic dovrà fare di più

Oltre alla delusione per non aver ricevuto le risposte che si aspettava da certi elementi, d’ora in avanti Antonio Conte non risparmierà neppure i big dell’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, per far piazza pulita a fine stagione bisognerà chiedere a tutti gli elementi della rosa di dare il massimo e andare oltre i propri limiti per dimostrare di poter vestire la maglia nerazzurra. Anche un calciatore come Marcelo Brozovic, dunque, potrà e dovrà dare sicuramente molto di più.

Non che il croato sia un elemento in discussione, anzi rappresenta il cuore pulsante del gioco nerazzurro, ma se per esempio Brozovic è il calciatore che macina più chilometri in Serie A nel corso di una partita, dovrà imparare a dosarli meglio. Riuscendo a superare questa prima richiesta, sarà così possibile arrivare con maggiore lucidità a prendere certe scelte nel corso della partita, evitando quei black out che ancora di tanto in tanto appiano in alcune fasi del match.

