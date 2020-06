TS – Conte non teme il calendario: abbondanza sulle fasce per approfittare dei 5 cambi

Potrebbe rivelarsi un’ottima arma per l’Inter quella dei 5 cambi da poter utilizzare nel corso della partita dalla ripresa del campionato fino al termina della stagione. Una novità forzata per via dei tanti impegni che i club dovranno affrontare nei caldissimi mesi estivi, per cercare di evitare qualche infortunio di troppo. Le sostituzioni, lo ricordiamo, potranno però essere effettuate in 3 soli slot per evitare eventuali interruzioni di gioco strategiche, senza però considerare eventuali cambi all’intervallo fuori da questo ragionamento.

Antonio Conte, secondo Tuttosport, potrebbe trarre parecchio giovamento da questa nuova possibilità, vista l’ampiezza della rosa che si ritrova tra le mani. Soprattutto sugli esterni, dove l’allenatore richiede parecchio sacrificio e dispendio di energie, la sua squadra dovrà fare la differenza. Al momento, infatti, il tecnico si ritrova ben 3 alternative per parte: a destra con Candreva, Moses e D’Ambrosio, mentre a sinistra con Ashley Young, Biraghi e Asamoah. Peraltro, con due jolly come Young e D’Ambrosio che possono agire anche su entrambe le corsie.

Insomma, considerando che dal 21 giugno – ma potenzialmente anche dal 13 in base al percorso in Coppa Italia – l’Inter potrebbe giocare ogni 3/4 giorni fino al termine del campionato, avere la possibilità di poter svariare sia a partita in corso che tra impegni ravvicinati con così tante alternative, non può che essere un fattore totalmente a vantaggio della formazione nerazzurra rispetto ad altre realtà che non potranno concedersi un lusso del genere.

