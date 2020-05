GdS – Conte riabbraccia i suoi centrocampisti: Brozovic non è più solo

Marcelo Brozovic è stato fin qui sicuramente un punto di forza a disposizione di Antonio Conte, ma allo stesso tempo – senza le dovute accortezze – potrebbe pure essere considerato come un limite di questa Inter. Il centrocampista croato, ad oggi, non ha sostituti all’interno della rosa, un aspetto che rende la sua presenza indispensabile in ogni partita. Per questo motivo, in attesa di aiuti dal mercato della prossima estate, Conte dovrà trovare una soluzione interna.

Borja Valero ha dimostrato di saper giocare davanti alla difesa, ma la velocità d’azione esige un interprete più dinamico. Per fortuna, però, grazie alla sosta l’Inter ha avuto modo di ritrovare la forma di tutti i propri centrocampisti in squadra, da Christian Eriksen a Stefano Sensi. Proprio quest’ultimo che, al Sassuolo, svolgeva esattamente i compiti oggi eseguiti da Brozovic. Ed era stata la presenza dello stesso Sensi ad inizio campionato a deresponsabilizzare il croato, creando un sistema con doppio play che aveva fatto la fortuna della squadra.

Con l’arrivo di Eriksen, come ipotizzato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si potrebbe comunque pensare ad un centrocampo molto tecnico insieme a Sensi e Brozovic, anche se in quel caso Conte correrebbe il rischio di perdere in corsa e fisicità. Quelle caratteristiche che hanno consacrato Barella come altro indispensabile dall’infortunio di Sensi in avanti, completate dalla robustezza che calciatori come Gagliardini e Vecino riescono a garantire.

