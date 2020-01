CdS – Gli ex non fanno sconti a Conte: Chelsea e Juventus ostacolano il mercato dell’Inter

Sta avendo diverse difficoltà l’Inter in questa sessione di mercato ormai alle porte, nel trovare calciatori utili da poter acquistare per rinforzare una rosa che ha bisogno di nuovi innesti per diventare ancor più competitiva. Se quello di gennaio, come ribadito spesso da Beppe Marotta, è storicamente un mercato avido di occasioni, i rapporti burrascosi con cui Conte si era lasciato alle spalle le esperienze alla Juventus ed al Chelsea certo non aiutano.

Come citato dal Corriere dello Sport, è emblematico il caso di Marcos Alonso. Il forte terzino spagnolo, assoluto protagonista nell’anno dello scudetto del Chelsea con Antonio Conte in panchina, è finito ad essere la terza scelta a sinistra di Franck Lampard. I Blues, però, non fanno sconti all’ex tecnico: la richiesto di prestito con diritto di riscatto a 25 milioni formulata dall’Inter è stata rifiutata, rilanciando il prezzo a 45 milioni.

Troppo, se consideriamo che in Premier ha giocato solo una delle ultime 11 gare, quella vinta sul campo del Tottenham il 22 dicembre, e in 9 occasioni non è andato neppure in panchina. Discorso analogo si può fare sull’ultimo sgarbo della Juventus per Kulusevski, interpretato come una sorta di rivincita nei confronti dell’ex allenatore che la scorsa estate era riuscito a convincere Romelu Lukaku, soffiandolo proprio ai bianconeri.

