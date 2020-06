Conte colpito da Eriksen: forma al top, scalpita per una maglia da titolare col Napoli

Dagli allenamenti ripresi qualche giorno fa è emersa la grande condizione fisica con cui ai nastri di partenza si è presentato Christian Eriksen. Il centrocampista danese, scrive La Gazzetta dello Sport, sembra un altro calciatore rispetto a quello visto fino a marzo in maglia Inter. Lo stato di forma che in queste settimane ha costruito gli permetterà sicuramente di imporsi in maniera più decisa quando – inevitabilmente, visti anche gli impegni ravvicinati – verrà chiamato in causa.

In particolare, Eriksen scalpita per giocare titolare già in Napoli-Inter. Il danese non vede l’ora di prendere in mano la squadra e mettere il suo timbro durante le gare. Antonio Conte sa bene che la sua qualità può essere utile soprattutto in quei match chiusi, complessi, nei quali anche un calcio di punizione o un tiro da fuori possono fare la differenza. E uno di questi potrebbe essere proprio quello in programma contro l’ostico 11 di Gattuso.

