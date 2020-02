Conte e i derby, ruolino impressionante: tutti vinti e nessun gol subito! I precedenti

In attesa dell’arrivo del derby di Milano in programma domenica sera, sull’edizione odierna di Tuttosport vengono snocciolati i numeri ed i precedenti di Antonio Conte nelle stracittadine disputate in Italia. Il dato del tecnico leccese è semplicemente impressionante: cinque vittorie su cinque, zero gol subiti. Fin dai tempi della Juventus, infatti, Conte ha letteralmente cannibalizzato i derby, non concedendo nemmeno le briciole alle avversarie.

3-0 e 0-2 nel 2012/13, 0-1 e 1-0 nel 2013-14, e lo 0-2 di settembre, con i gol di Brozovic e Lukaku, che hanno portato alla sua prima vittoria nel derby milanese. Domenica sera arriva la gara di ritorno, nella quale Conte vuole solo vincere e ha organizzato la settimana proprio al fine di non perdere la concentrazione e di arrivare al 100% della forma psicofisica alla gara tanto attesa.

