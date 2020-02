Conte e il nodo big-match: contro le grandi i risultati latitano. Dove sta il problema?

Tra le problematiche riscontrate dall’Inter in questa prima parte di stagione, alla luce dei recenti ko con Napoli e Lazio, emerge anche la criticità relativa ai big match. La squadra nerazzurra, infatti, dei diversi big match disputati finora (considerate sia le partite contro le grandi che quelle con una posta in palio maggiore) ne ha vinte solamente tre: con Lazio, Napoli e Borussia Dortmund all’andata (escludendo i derby). Tutti gli altri – sia in campionato che nelle coppe -, i risultati sono stati deludenti per una squadra di questo tipo e che ricopre quella posizione di classifica.

Pareggi con Roma ed Atalanta, sconfitte con Juventus, Barcellona (andata e ritorno), Lazio (ritorno), Borussia Dortmund (ritorno) e Napoli (andata Coppa Italia). Sono questi i risultati della squadra, che peraltro si è vista rimontare in tre di queste cinque partite: dallo 0-1 contro Lazio e Barcellona e addirittura dallo 0-2 contro il Dortmund.

