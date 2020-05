Antonio Conte elogia Kanté: “È straordinario, può giocare ovunque”

In quanto tempo un allenatore può realmente conoscere un proprio giocatore, arrivando al punto in cui si possa fidare ciecamente di lui? Una stagione, forse due? Beh, è proprio quest’ultimo il periodo trascorso assieme da Antonio Conte e N’Golo Kanté al Chelsea: dal 2016 al 2018, insieme per vincere in Blues. In un’intervista a Sky Sports, Conte elogia il francese, tra gli artefici dei suoi successi britannici.

Dopo aver parlato del 4-0 allo United e della sua propensione al lavoro, l’allenatore nerazzurro ha speso parole liete per l’ex Leicester City: “Può giocare in qualsiasi posizione a centrocampo. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, un top player. Kanté è fantastico con e senza palla: quando è nella tua squadra, pensi di poter giocare con un uomo in più; inoltre, gioca sempre con il sorriso. N’Golo è un ragazzo positivo, uno dei migliori giocatori che io abbia mai allenato“.

Inoltre, Conte sottolinea quanto possa essere dura mantenersi ad alto livello nel calcio odierno: “Essere l’allenatore di una grande squadra non è facile, perché le aspettative sono sempre alte: devi vincere sempre per mantenere la tua posizione. Il Chelsea è una delle squadre inglesi migliori degli ultimi 10/15 anni: è normale che lì le aspettative fossero alte, perché è un top club“.

