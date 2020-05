TS – Alla ripresa si va verso il 3-4-1-2: per far brillare Eriksen serve un aggiustamento tattico

Christian Eriksen sarà uno dei punti attorno a cui ruoterà l’Inter alla ripartenza del calcio giocato: Antonio Conte vorrebbe mutare l’assetto tattico in un 3-4-1-2, per valorizzare ulteriormente il danese. In realtà, però, non si tratta di un’assoluta novità nella stagione nerazzurra: come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport, anche Stefano Sensi ha agito da trequartista all’inizio del campionato.

Nelle prime gare della stagione, l’ex Sassuolo spostava il suo raggio d’azione dalla mediana alla trequarti, specialmente nelle fasi di costruzione e di ribaltamento offensivo. L’intenzione di Conte, dunque, sarebbe quella di far partire Eriksen al fianco di Brozovic e Barella, per poi farlo avanzare in determinati fasi della partita: un’arma in più per disorientare l’avversario.

Non solo tattica, però: se il diamante Brozovic-Barella-Sensi (da alternativa di lusso)-Eriksen dovesse funzionare, cambierebbero anche le strategie di mercato: nessuna necessità di andare ad accaparrarsi un nome di assoluto livello a centrocampo (Pogba o Milinkovic-Savic) né di sborsare cifre esorbitanti per giovani come Tonali o Castrovilli. Piuttosto, si potrebbe pensare ad un veterano che non pretenda una titolarità assoluta: il nome di Vidal rispecchia il profilo ideale.

L’obiettivo numero uno della prossima sessione di mercato è rinforzare le fasce, dove Young e Candreva non sembrano dare grosse garanzie per il futuro, nonostante l’ottimo rendimento nell’ultima parte di stagione. Tutto ruota attorno ad Eriksen: se il danese brilla, l’Inter non può che beneficiarne, sotto tutti i punti di vista.

