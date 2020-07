Conte ha messo le ali all’Inter: sugli esterni ha quattro alternative, e dal mercato ne arriveranno altre

Antonio Conte, all’Inter, ha messo le ali. Il che è parzialmente vero in ottica classifica (l’Inter ha fatto, in media, più punti rispetto agli ultimi due anni, e in prospettiva la situazione fa ben sperare, nonostante il calo del girone di ritorno), ed è sicuramente vero per quanto riguarda le ali in campo: si sta parlando, qui, di Young, Candreva, ma anche Biraghi e Moses. Nei primi due casi, due certezze del tecnico salentino. Negli altri due, si tratta di due calciatori rispolverati dallo stesso. E che sono fondamentali.

Sì, perché – che si giochi col 3-5-2 di inizio stagione o col 3-4-1-2 di quando Christian Eriksen scende in campo dietro le due punte – la costante nerazzurra è che a Conte gli esterni, le ali appunto, servono come il pane. Ora, come analizza gazzetta.it, il tecnico interista può fare affidamento su ben quattro giocatori per quel ruolo, di cui due confermatissimi e altrettanti rivitalizzati dalle cure contiane. Peraltro, quello dell’esterno di fascia è un ruolo per cui ci si aspetta molto anche dal mercato: Hakimi e Vagiannidis, per il prossimo anno, sono già presi. Ora sulla lista c’è Emerson Palmieri, e non da oggi. Ma oggi – con l’incedere delle partite ogni tre giorni – tocca andare avanti con gli uomini a disposizione: e Conte, in quanto a questo, non può lamentarsi.



